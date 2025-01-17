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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme imzaladı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, tecrübeli kaleci Mert Günok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 19:07
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Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, tecrübeli kaleci Mert Günok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Serdal Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılarının devamını diledi.

Beşiktaşımızla yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok, şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız.

Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz." ifadeleri yer aldı.

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