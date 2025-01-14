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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı: Roger Schmidt ve Paulo Fonseca gündemde!

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı: Roger Schmidt ve Paulo Fonseca gündemde!

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Avrupa ekolünden iki önemli isim üzerinde duruyor. İlk hedef olarak Alman teknik adam Roger Schmidt belirlenirken, alternatif olarak ise Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca ismi ön plana çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı: Roger Schmidt ve Paulo Fonseca gündemde!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük görevine Alman ekolünden bir isim getirmeyi hedefliyor. Bu adaylardan öncelik Alman Teknik Direktör Roger Schmidt olurken alternatif ise Portekizli teknik adam Paulo Fonseca olduğu iddia edildi. Özellikle genç oyunculara yatırım yaparak daha uzun vadeli başarılar elde etmek isteyen siyah-beyazlılar, Schmidt'e öncelik veriyor.

57 yaşındaki teknik adam, 4-2-3-1 sistemini genelde kullanırken Salzburg ile Avusturya'da ve Benfica ile de iki sezon önce Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı. Schmidt, özellikle PSV Eindhoven'daki başarılı döneminde hücum futbolu ve yüksek pres ile dikkat çekti. Onun yönetimindeki takımlar, genellikle oyun disiplini, dinamik futbol ve hızlı geçiş oyunuyla tanınıyor.

Kara Kartal'ın görüşme halindeki bir diğer isim ise Paulo Fonseca olduğu iddia edildi. İtalyan basınının haberine göre siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Milan ile yolları ayıran Avrupa'nın büyük liglerinde tecrübe kazanmış Paulo Fonseca'yı getirebilir. Portekizli teknik direktör daha önce; Milan, Roma, Lille, Braga, Porto, Shakhtar Donetsk takımlarını çalıştırmıştı.

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