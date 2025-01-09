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Haberler Beşiktaş Rafa'dan goller

Rafa'dan goller

Rafa Silva skora katkı yaparsa Beşiktaş o maçtan eli boş ayrılmıyor. Zor günlerde bile doğru futbol oynayan isimdi. Maestro yine attı ve yeni hedefe takımı 3 puanla başlattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Rafa'dan goller

Beşiktaş sezona attığı ve attırdığı sayılarla alınan kupa ve puanlarla başlamış, siyah-beyazlı takıma gönül verenler "O sene bu sene" diye yorum yaparak umutlanmıştı. Avantajlı zamanlarda takımın oynadığı oyunun skora yansımaması, yönetim, içindeki olumsuz ve negatif havadan kaynaklandığı çok sonra anlaşıldı. O dönemlerde de takımın motoru ve beyni olan Rafa Silva yeteneklerini kullansa da sonuç için yeterli katkı sağlamıyordu. Portekizli oyuncunun gol attığı maçlardan Kara Kartal'ın mağlup ayrılmaması ise oldukça dikkat çekiciydi.

YENİ HEDEF YENİ HAVA

Güzel olan her şey Süper Kupa finali ile başladı. Rafa Silva attı ve attırdı Beşiktaş farka gitti. Ardından Süper Lig'e bomba bir giriş yaşandı. Samsun deplasmanı ve Antalya maçında da Silva izleri görüldü. Üst üste gelen sakatlıklar, cezalılar ve form düşüklüğünden sonra tabelada görünmeyen sonuçlar ve yönetimsel problemler Beşiktaş'a ligde havlu attırdı. Yeni yönetim sezonu kupasız kapatmak olmaz diyerek, hedefi kupa şampiyonluğu olarak belirledi. Ve haftalar sonra Rafa yine sahne aldı. Golünü attı. Alınan 3 puan Beşiktaş'a yeni bir hava getirdi.

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