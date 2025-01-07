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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Amad Diallo sürprizi! Kanat transferi Manchester United'dan

Beşiktaş'a Amad Diallo sürprizi! Kanat transferi Manchester United'dan

Beşiktaş, kanat transferi için ince eleyip sık dokuyor. Sezonun ikinci yarısında taraftarların da uzun zamandır istediği kanat transferini müjdelemek için Manchester United’ın genç oyuncusu Amed Diallo’yu takibe aldı. Eğer ücrette indirim sağlanır ise yönetim büyük bir sürprize hazırlanıyor. İşte detaylar... | SON DAKİKA BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş'a Amad Diallo sürprizi! Kanat transferi Manchester United'dan

Devre arasında kanat takviyesi yapmayı planlayan Serdal Adalı ve yönetimi Serdar Topraktepe'nin raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Listenin ilk sırasında Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo var. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; siyah-beyazlı kulübün 23 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, Diallo için kulübüyle görüşmelere başlarken, en büyük engelin oyuncunun yüksek maliyeti olduğu ve düşürülmeye çalışıldığı belirtildi.

GENÇ VE ÇOK YETENEKLİ

Atalanta'nın 2021'in Ocak ayında 21 milyon 300 bin Euro'ya transfer edilen Diallo bu sezon 8 maçta forma giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asiste imza attı. Manchester United ile Haziran 2025 yılına kadar kontratı bulanan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor. Hem kanatlarda hem de merkezi forvet olarak görev alabilen genç oyuncu, hızlı ve çalım yeteneği yüksek. Oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca 209 resmi karşılaşmada görev aldı ve 70 gol ve 41 asistlik bir performans sergiledi.

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