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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamadı: Yönetim alternatiflere gidecek!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamadı: Yönetim alternatiflere gidecek!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için ilk tercihi olan Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu önemli buluşmada Yalçın ile anlaşma sağlanamaması üzerine yönetim, teknik direktörlük için diğer adaylarla görüşmelerini hızlandırma kararı aldı. İşte Sergen Yalçın'ın alternatifleri... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamadı: Yönetim alternatiflere gidecek!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü. Bu önemli zirvedeki ilk görüşmeden anlaşma çıkmadı. Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'nın mayıs ayındaki seçimden sonra da devam etmeyi düşündüğü tecrübeli hocayla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürülmüştü.

Takvim gazetesinin haberine göre Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak. Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacağı konuşuluyor. 2020-2021 yılları arasında Beşiktaş'ta yaklaşık 2 sezon teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri kazanmıştı. Deneyimli hoca, Siyah-Beyazlı kulübün başında 79 karşılaşmaya çıkmıştı. Yalçın söz konusu mücadelelerde 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 puan ortalaması yakalamıştı. Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde kardeşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Sağlığın olmadığı sürece paraymış pulmuş hepsi geçici şeyler. 2,5 senedir kardeşim Gürsoy Yalçın'ın hastalığı ile uğraşıyoruz. İyileşmek için bana söz verdi. 3-4 gündür yoğun bakımdaydı, buradan çıkıp onu görmeye gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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