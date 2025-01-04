Beşiktaş eriyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kalecisi Mert'in 5 net kurtarış yaptığı maçtan 1 puan çıkarabilen siyah- beyazlı takım, kan kaybetmeye devam ediyor. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.

RİZE'DE MAĞLUP OLMUYOR

Son 5 deplasman maçında galip gelemeyen Kartal'ın Rize'deki serisi ise devam etti. Siyah-beyazlılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu maçların 9'unu kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti. Beşiktaş'ın konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Rize'ye galibiyet sayısında 14-5 üstün.

SANATÇI FERDİ TAYFUR ANILDI

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Önceki gün vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkısı "Hatıran Yeter" stadyumda çalındı. Taraftarlar da şarkıya eşlik etti.