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Haberler Beşiktaş Takımdan ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın Chamberlain kararı!

Takımdan ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın Chamberlain kararı!

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu heyecanı yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in Ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edilmişti. İngiliz orta saha oyuncu için karar verildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 12:34
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Takımdan ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın Chamberlain kararı!

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu heyecanı yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

Takımdan ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın Chamberlain kararı!

CHAMBERLAIN İÇİN KARAR VERİLDİ
Siyah beyazlıların devre arasında yollarını ayırmak istediği Alex Oxlade- Chamberlain ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Takımdan ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın Chamberlain kararı!

Takvim'de yer alan habere göre; seçim sonrası takımdaki geleceği belli olacak İngiliz orta sahanın takımda kalıp kalmayacağına yeni gelecek teknik adamın karar vereceği öne sürüldü.

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