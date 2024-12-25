Takımdan ayrılacak mı? İşte Beşiktaş'ın Chamberlain kararı!
Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu heyecanı yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in Ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edilmişti. İngiliz orta saha oyuncu için karar verildi. İşte detaylar...
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CHAMBERLAIN İÇİN KARAR VERİLDİ
Bu sezon 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden tecrübeli orta sahanın Siyah-Beyazlı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
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