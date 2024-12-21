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Haberler Beşiktaş Cher Ndour: Kazanmak için savaştık ama...

Cher Ndour: Kazanmak için savaştık ama...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Cher Ndour, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 21:35
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Cher Ndour: Kazanmak için savaştık ama...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Cher Ndour, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE NDOUR'UN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

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