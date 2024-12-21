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Haberler Beşiktaş Beşiktaş yeniden çıkış peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Alanyaspor maçı 11'i

Beşiktaş yeniden çıkış peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Alanyaspor maçı 11'i

Zorlu bir dönemden geçen Beşiktaş, moral bulmak adına evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş yeniden çıkış peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Alanyaspor maçı 11'i

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı. Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyahbeyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor. Siyah beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı olan Tayyip Talha Sanuç ile tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

17. RANDEVU

İki takım, bugün oynayacakları mücadeleyle birlikte 17. kez rakip olacak. Geride kalan 16 maçta 10'unda siyah-beyazlılar, 3'ünde de Akdeniz temsilcisi galip geldi. 3 mücadelede de taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş, 33 kez ağları havalandırırken, Alanyaspor da 17 gol sevinci yaşadı.

5 OYUNCU SINIRDA

Şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyahbeyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al-Musrati ile Ciro İmmobile bugün sarı kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: MERT, SVENSSON, UDUOKHAI, ZAYNUTDINOV, EMİRHAN, AL-MUSRATI, CHAMBERLAIN, SALİH, RAFA SILVA, CAN KELEŞ, SEMİH

ALANYASPOR: ERTUĞRUL, LIMA, ALITI, FATİH, HADERGJONAJ, JANVIER, AUGUSTO, MAKOUTA, YUSUF, EFECAN, CORDOVA

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