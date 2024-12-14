Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Taraftarlar Milan'ın yıldızı ile coşacak
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar yakın zamanda Milan'dan o yıldızı kadrosuna katabilir. İşte haberin tüm detayları...
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Kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar da bu gelişmeler üzerine kiralama formülü ile Milan'ın kapısını çalacak. Başkan adaylığını açıklayan Hüseyin Yücel'in, bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi.
Milan da kontratı 2028'de bitecek oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakıyor. 38 kez milli olan ve 5 gol atan Chukwueze, bu sezon İtalyan devinde 19 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı 10 kez ilk 11'de şans buldu.
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