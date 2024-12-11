  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...

Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve ekibi gelecek haftalar için sürpriz bir değişime gidecek. Özellikle teknik heyet kadro planlamasındaki bu kararını yönetime iletti. Siyah-beyazlılarda bu gelişme sonrası bazı isimlerle ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 09:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve ekibi kalan haftalar için radikal kararlar alacak.

Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...

Siyah-beyazlılarda bu noktada ilk 11 üzerinde bazı değişiklikler yapılacak. İşte Topraktepe ve ekibinin planı.


Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...

Geçen sezon büyük umutlarla siyah-beyazlı takıma dahil olan Al-Musrati, bir türlü beklenen seviyeye ulaşamadı.

Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...

Orta alanda fazla riske girmeden oynayan 28 yaşındaki futbolcunun formundan memnun kalmayan teknik heyet, olası bir teklifte ayrılığa sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...

Buradan gelecek para yeniden transferde kullanılacak.

G.Saray'dan bomba hamle! Milan'ın kaptanı geliyor
G.Saray'da Barış Alper yolcu!
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?
Arz-ı Mev'ud melaneti Şam'da İsrail'in gözü Anadolu'da! PKK'lı "Davut Koridoru"na Ankara tokadı... Cevlani'nin mide bulandıran sessizliği
Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi
G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Barış Alper yolcu! G.Saray'da Barış Alper yolcu! 10:14
G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor! G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor! 10:06
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı detayları! Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı detayları! 09:53
Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman? Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman? 09:46
Paok - Ferencvaros maçı ne zaman? Paok - Ferencvaros maçı ne zaman? 09:43
Olympiakos - Twente maçı ne zaman? Olympiakos - Twente maçı ne zaman? 09:36
Daha Eski
Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber 09:35
Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman? Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman? 09:31
Roma - Braga maçı ne zaman? Roma - Braga maçı ne zaman? 09:27
Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi 09:22
Devler Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! Devler Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! 09:19
Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba 08:16