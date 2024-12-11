Beşiktaş'ta o yıldız isimle yollar ayrılacak! Rekor bonservis...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve ekibi gelecek haftalar için sürpriz bir değişime gidecek. Özellikle teknik heyet kadro planlamasındaki bu kararını yönetime iletti. Siyah-beyazlılarda bu gelişme sonrası bazı isimlerle ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 09:59
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Siyah-beyazlılarda bu noktada ilk 11 üzerinde bazı değişiklikler yapılacak. İşte Topraktepe ve ekibinin planı.
Geçen sezon büyük umutlarla siyah-beyazlı takıma dahil olan Al-Musrati, bir türlü beklenen seviyeye ulaşamadı.
Orta alanda fazla riske girmeden oynayan 28 yaşındaki futbolcunun formundan memnun kalmayan teknik heyet, olası bir teklifte ayrılığa sıcak bakıyor.
Buradan gelecek para yeniden transferde kullanılacak.
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