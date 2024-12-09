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Haberler Beşiktaş Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, kötü gidişata son verdi. Dev derbide uzun süren galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılar, gözlerini UEFA Avrupa Ligi maçına çevirdi. 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 puana sahip olan Beşiktaş, Bodo/Glimt karşısında kazanarak Avrupa macerasına devam etmek istiyor. Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kara kartallar, galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 16:00
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Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıkla

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi. Taraftarı önünde hata yapmayan Serdar Topraktepe'nin öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü gidişe son vermek istiyor. 2 Galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile Avrupa Ligi'nde 17. sırada yer alan Bodo/Glimt ile oynayacak Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek moral depolayan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Avrupa maçında da aynı başarıyı göstermek istiyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

CIRO IMMOBILE OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide sakatlanan ve 78. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan İtalyan forvet Ciro Immobile'nin Bodo/Glimt maçında oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe maçında sakatlanarak yerini Bahtiyar Zaynutdinov'a bırakan Tayyip Talha'nın da kesin durumu maç günü belli olacak

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 6 puan ile 22. sırada yer alıyor. Kalan 3 maçıda yenerek üst sıralara çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlıların eksikleri ise teknik heyeti ve taraftarı düşünüdürüyor. İşte Beşiktaş'ın kalan UEFA Avrupa Ligi maçları:

12 Aralık Perşembe: Bodo/Glimt - Beşiktaş

22 Ocak Çarşamba: Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak Perşembe: Twente - Beşiktaş

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