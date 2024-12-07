  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain: Hep hazır bekledim

Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain: Hep hazır bekledim

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi Alex Oxlade-Chamberlain'in golü ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Chamberlain açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:17
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain: Hep hazır bekledim

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlıların galibiyet golünü kaydeden Alex Oxlade Chamberlain açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Muazzam bir galibiyet. Son zamanlarda iyi değildik, kötü mağlubiyetler aldık. Bunu çevirmemiz gerektiğinin bilincindeydik. Bugün de bu mantaliteyle sahaya çıktı. İyi oynadık, fırsatlar yakaladık, herkes çok savaştı. Golü atacağımızı hissediyorduk. Fenerbahçe'nin de fırsatları vardı. Bu muazzam derbi galibiyeti umarım bizim için dönüm noktası olur. Buradan işleri iyiye çeviririz diye düşünüyorum.

"BEN HEP HAZIR BEKLEDİM"

Serdar Hoca'ya müteşekkirim bu fırsat için. Benim görevim hazır olmak ve şans bulunca sahaya yansıtmak. Ben profesyonel şekilde çalışıyorum. Forma gelince hazır olan biriyim. Serdar Hoca geçen hafta ve bu hafta şans verdi. Elimden geldiğince takıma yardımcı oldum. Beşiktaş büyük camia ve ben buranın profesyonel bir futbolcusuyum. Futbolda her şey olabilir. Ben takıma geri dönme şansımı her zaman beklerim. Ben her zaman hazır şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hem bireysel hem kolektif olarak bundan sonra daha iyi oynarız.

"IMMOBILE GOLÜ KUTLAYINCA..."

Sahada dokunmadığını düşündüm Ciro'nun, golü kutlamaya başlayınca "Herhalde dokundu" dedim. Kimin attığından çok Beşiktaş'ın kazanması önemli. Ciro dokunmadıysa golü alırım.

Yücel'den teknik direktör açıklaması!
Reklam - TOD
DİĞER
Eşinden 2 liralık 'İntikam' Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy'dan dikkat çeken hamle!
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim!
Jose: İyi olan taraf kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yücel'den teknik direktör açıklaması! Yücel'den teknik direktör açıklaması! 22:47
ManU'ya evinde şok! ManU'ya evinde şok! 22:39
Nuri Şahin'in Dortmund'u 1 puanla döndü! Nuri Şahin'in Dortmund'u 1 puanla döndü! 22:35
Svensson'dan derbi sonrası Türkçe röportaj! Svensson'dan derbi sonrası Türkçe röportaj! 22:25
Chamberlain: Hep hazır bekledim Chamberlain: Hep hazır bekledim 22:17
Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız 22:07
Daha Eski
Dusan Tadic: Hayal kırıklığı... Dusan Tadic: Hayal kırıklığı... 22:01
Kerem Aktürkoğlu yine attı! Kerem Aktürkoğlu yine attı! 21:56
Mou maç sonu hakem Türkmen'e sarıldı Mou maç sonu hakem Türkmen'e sarıldı 21:44
Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! 21:35
Ancelotti'den Arda Güler kararı! Yıldız isim ilk 11'de mi? Ancelotti'den Arda Güler kararı! Yıldız isim ilk 11'de mi? 21:31
Djiku: Her şeyi yaptık ama... Djiku: Her şeyi yaptık ama... 21:30