Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain: Hep hazır bekledim

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlıların galibiyet golünü kaydeden Alex Oxlade Chamberlain açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Muazzam bir galibiyet. Son zamanlarda iyi değildik, kötü mağlubiyetler aldık. Bunu çevirmemiz gerektiğinin bilincindeydik. Bugün de bu mantaliteyle sahaya çıktı. İyi oynadık, fırsatlar yakaladık, herkes çok savaştı. Golü atacağımızı hissediyorduk. Fenerbahçe'nin de fırsatları vardı. Bu muazzam derbi galibiyeti umarım bizim için dönüm noktası olur. Buradan işleri iyiye çeviririz diye düşünüyorum.

"BEN HEP HAZIR BEKLEDİM"

Serdar Hoca'ya müteşekkirim bu fırsat için. Benim görevim hazır olmak ve şans bulunca sahaya yansıtmak. Ben profesyonel şekilde çalışıyorum. Forma gelince hazır olan biriyim. Serdar Hoca geçen hafta ve bu hafta şans verdi. Elimden geldiğince takıma yardımcı oldum. Beşiktaş büyük camia ve ben buranın profesyonel bir futbolcusuyum. Futbolda her şey olabilir. Ben takıma geri dönme şansımı her zaman beklerim. Ben her zaman hazır şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hem bireysel hem kolektif olarak bundan sonra daha iyi oynarız.

"IMMOBILE GOLÜ KUTLAYINCA..."

Sahada dokunmadığını düşündüm Ciro'nun, golü kutlamaya başlayınca "Herhalde dokundu" dedim. Kimin attığından çok Beşiktaş'ın kazanması önemli. Ciro dokunmadıysa golü alırım.