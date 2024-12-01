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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan karşı hamle! Belgeleri teslim etti

Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan karşı hamle! Belgeleri teslim etti

Beşiktaş'taki başkanlık görevini bırakan Hasan Arat, Samet Aybaba'nın kendisi hakkındaki iddiaları üzerine siyah beyazlı kulübün denetim kuruluna başvuru yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 15:35
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan karşı hamle! Belgeleri teslim etti

Beşiktaş'ta başkanlıktan istifa eden Hasan Arat, ayrılmadan önce görevine son verdiği siyah beyazlı takımın eski genel koordinatörü Samet Aybaba'nın kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili olarak karşı hamle yaptı.

TRT Spor'un haberine göre; Arat, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu'na başvurdu.

Arat kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.

Hasan Arat, olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.

Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.

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