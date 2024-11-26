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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 00:35 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 00:39
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Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla, Beşiktaş JK

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