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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki gol düellosunu 4-2'lik skorla Göztepe kazandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 09:11
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Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - TEBRİKLER AKARSU

Göztepe maça giremeden iki gol ile şok yaşadı. Lakin çabuk toparlandı şoku atlattı. Pozisyonlar ve goller buldu. Beşiktaş, hücumda çoğalamıyor. Semih topu önde tutuyor arkadaşlarını bekliyor ama geç geliyorlar. Savunmada çok hata yapıyorlar. İlk golde Göztepeli 3 oyuncu dönen topa kafa vurdu, bir Beşiktaşlı vuramadı.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

İkinci golde yüksek hava topunda 4 kişi arasından savunmacı Taha geriden geldi kafa vurdu. Emirhan'ın açıklarını kapatacağım diye Masuaku hücuma katkı veremedi, zaman zaman çift sol bek oynadılar. Rafa Silva zaman zaman hücumda yalnız kaldı. Göztepe oyundan hiç düşmedi. Oyuna rakibe ve hakeme saygılarına hayranlık duydum...

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Sadece futbol oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Beşiktaş'ta Emirhan çıktı İmmobile girdi, Semih kanata geldi, önde üretkenlik arttı daha net pozisyonlar buldu. Ancak hücum organizasyonlarında savunmada az adamla yakalanınca Göztepe galibiyeti getiren golleri buldu. Hakem Alper Akarsu, 29 yaşında ilk defa böyle bir büyük takım maçına çıktı.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Fizik olarak sahaya çok yakışıyor. İyi koştu. Sakin, soğukkanlı ve özgüvenliydi. 3. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde hava topunda Svensson'un İsmail'e yaptığı faul penaltı. Ancak hakem pozisyonu çözemedi, veremedi oynattı, devamında Beşiktaş ilk golü buldu. Bu penaltıda ve devamında yaşanan pozisyonda VAR devreye giremez.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Sahada hakemin değerlendirmesi gereken bir pozisyon. Paulista'ya yaptığı kontrolsüz hareketinde Juan'a çıkmayan bir sarı kart var. 39'da Solet ile Al-Musrati pozisyonunda topla oynayan Beşiktaşlı oyuncu, penaltı olmaz korner doğru. 2 nolu yardımcının erken ve hatalı ofsayt bayrakları oldu. Hakem ona da yardımcı oldu.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Göztepe'nin ikinci golünde ofsayt yok. Ofsayt görünen oyuncu ayak uzatmış olsa da topa teması ve rakibe müdahalesi yok. Bu akşamki performansı ile ülke hakemliği harika bir yeni bir isim kazandı. Skor şansı penaltı hatasını unutturdu. Tebrikler Alper Akarsu...

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

SİNAN VARDAR - ALKIŞLAR GÖZTEPE'YE!

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Daha oyunun 3. dakikasında Svensson'un ortasına Semih penaltı noktasının üzerinde harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Herhalde bu gol sonrası Montella'nın kulakları çınlamıştır. Semih'e şans vermedi, görmezden geldi ve santrforsuz oynayarak Türk Milli Takımı'nı başarısızlığa uğrattı.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Gol sonrası Beşiktaş'ın baskısı rakibine hata yaptırdı ve 9. dakikada Bokele'nin kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Fakat 12. dakikada bu sefer Bokele Beşiktaş ağlarını havalandırdı. 31. dakikada Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın kullandığı taç atışı AlMusrati'den sekince Taha topla buluştu ve sonrasında Göztepe 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Göztepe ikinci yarıya yine hücum futbolla başladı. Beşiktaş sadece Göztepe'nin yaptığı hucümları engellemeye çalıştı. 59. dakikada ilk yarının en iyilerinden Emirhan taktik olarak kenara gelirken yerini Immobile'ye, bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Al-Musrati'de yerini C. NDour'a bıraktı. 75 ve 78. dakikalarda Rashica ve Immobile ikilisi 3. gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç çıkmadı.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

82. dakika da Göztepe Fofana ile bulduğu pozisyonu gole çevirdi ve 3-2 öne geçmeyi başardı. Uzatmalarda skoru belirleyen 4. golü yine bir hızlı hücumda Tijanic attı ve Göztepe deplasmanda hak ettiği bir galibiyet aldı. Milli arada verilen 5 günlük izin herhalde Beşiktaş'ta büyük bir rehavete sebep oldu. Herkes bu skordan çok üzgün tabii ki söylenecek çok şey var ama neyse. Her şeyin bir zamanı var.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Uzun yıllardır futbol maçı izliyorum. Özellikle rakip sahada, deplasmanda bu kadar hücuma dönük bir futbol oynayan takım nadir görülür. Sevgili kardeşim Mehmet Sepil ve ortakları mükemmel bir takım oluşturmuşlar. Sürekli galibiyeti isteyen bir takım olmuş. Göztepe takımını kutluyorum ve uzun yıllar Süper Lig'de çok daha başarılı işlere imza atacaklarına inanıyorum. Kalın sağlıcakla…

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

TURGAY DEMİR - SUÇLU AYAĞA KALK!

Büyük vaatlerle yönetime gelen ve her şeyi profesyonellerin yapacağı cilasıyla ekibini parlatan, göreve geldikten sonra ise Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'u yanına alıp geri kalan herkesi pasifize eden Hasan Arat Beşiktaş'ı perişan etti...

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Sıradan, inatçı, Van Bronckhorst'u göreve getirmek ve Joao Mario başta, Gio'nun istediği sıradan oyuncuları almak Arat'ın en büyük hatasıydı. Sahadaki berbat görüntüye rağmen Giovanni'nin arkasında durmak ise hatadan öte büyük bir gafletti.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

İşte bu sebeplerle Beşiktaş takımı, gücünün yarısını bile sahaya yansıtamıyor ve her maçta taraftarını ayrı bir şekilde kahrediyor.... O nedenle, camia, "Suçlu ayağa kalk" diye haykırdığı anda Arat, Yücel ve Şakul birlikte ayağa kalkmalıdırlar… Çünkü bu manzara onların eseridir.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Şu hale bakın, iki şans golüyle deyim yerindeyse maçı 2-0 galip başlayan Beşiktaş tam dört gol yiyerek kendi sahasında hezimete uğradı… Helal olsun Göztepe'ye sahanın her yerini parsellediler, öne-arkaya inanılmaz iyi koştular…

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

İkili mücadelelerin çoğunu konuk takım kazandı, Sarı-Kırmızılı oyuncular önde baskı uygulayıp, kendi sahalarında ise alan daralttılar… Çok iyi mücadele ettiler, çok kuştular, hak ederek kazandılar… Göztepe teknik patronu Soilov sahaya baktı, eksikleri gördü ve dört oyuncu değiştirdi... Ne gerekiyorsa onu yaptı vesselam.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Bu sırada Van Brocnkhorst ise derin uykuda gibiydi… Manzara o kadar kötü ki, Gedson artık pes etmiş gibi, her toptan kaçmaya çalıştı, Rafa Silva aynı şekilde pes etme noktasına gelmiş… Onlar da bitti, bitecekler hani.

Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

Gurur duymalısınız Sayın Arat, (Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'la birlikte) milyonlarca Beşiktaş'ı maçlardan soğuttunuz, hafta sonlarını ızdırap haline getirdiniz…Beşiktaşlı çocukları hüngür hüngür ağlattınız…

Helal olsun.

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