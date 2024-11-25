Beşiktaş - Göztepe maçını spor yazarları değerlendirdi

82. dakika da Göztepe Fofana ile bulduğu pozisyonu gole çevirdi ve 3-2 öne geçmeyi başardı. Uzatmalarda skoru belirleyen 4. golü yine bir hızlı hücumda Tijanic attı ve Göztepe deplasmanda hak ettiği bir galibiyet aldı. Milli arada verilen 5 günlük izin herhalde Beşiktaş'ta büyük bir rehavete sebep oldu. Herkes bu skordan çok üzgün tabii ki söylenecek çok şey var ama neyse. Her şeyin bir zamanı var.