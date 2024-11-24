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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı maç izle

Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı maç izle

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen siyah beyazlılar taraftarı önünde galip gelmek istiyor. İzmir ekibi ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor. Beşiktaş - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 19:00
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Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı maç izle

Süper Lig'de Milli aradan önce üst üste puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar yeniden seri galibiyetler alıp yükselişe geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bu sezonun flaş ekiplerinden Göztepe ise zorlu deplasmandan galip gelmek için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

IMMOBILE GENİŞ KADRODA YER ALDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alıyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

57. RANDEVU

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, ligde geride kalan 56 müsabakada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Filelere 92 gol bırakan siyahbeyazlılar, kalesinde 51 gol gördü.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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