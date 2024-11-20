Beşiktaş BJK SüperApp'i tanıttı! Hasan Arat müjdeyi verdi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat 'BJK SuperApp' tanıtım gecesinde açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA BİLET SATIŞI GERÇEKLEŞECEK"

Hasan Arat: "Yönetim kurulu olarak bir dijital şirket kurma kararı aldık. Bu konuda önemli adımlar attık. Bu şirket Teknokent'te kuruldu. Yapılan çalışmalarda süre biraz uzadı ama Beşiktaş'a vermiş olduğumuz sözü tutmanın rahatlığı içindeyiz. Beşiktaş ilklerin kulübü. Beşiktaş buna layık bir kulüp. Beşiktaş bunları yaparken günlük sportif sonuçların etkisi altında kalmadan yoluna devam etmesi lazımdı. Yeni yılda çok ciddi neticeler elde etmeliyiz. Beşiktaş öyle güçlü bir camia ki ihtiyaç olduğu anda Beşiktaşlı yanında olur. Beşiktaş burada ilk defa bilet satışını gerçekleştirecek. İlk defa dijital cüzdandan, kredi kartına kadar hizmetler verilecek."

BEŞİKTAŞ BJK SUPERAPP'İ TANITTI