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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı misafir etti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah beyazlılar, Kasımpaşa'yı durduramadı ve 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 08:59
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Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - NET KIRMIZI KART

MHK 'genç hakemlere şans veriyoruz' diye aklı sıra algı yaratıyor. Beşiktaş geçen haftadan beri maçlarımıza 'genç hakem istiyoruz' diye bas bas bağırıyor ama maça Zorbay Küçük atanıyor!

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Ne bir sağlıklı projeniz var ne de kararlılığınız. Rüzgara göre yön değiştiriyorsunuz... Maçın hemen başında topla süratle ilerleyen Rafa Silva öncelik almış Sadık rakibini kaçırmış yetişmesi mümkün değil. İki eliyle Rafa Silva'yı itiyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Bu pozisyon net 'Bariz Gol Şansını' engellemedir ve karşılığı; Sadık kırmızı kart, Beşiktaş lehine direkt serbest vuruştur. Hakem Zorbay bir an düdüğü ağzına götürdü ama ne hikmetse vazgeçti. UEFA'da bir ifade vardır 'push is push' (itme itmedir) tam da bu pozisyonun tarifidir.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Hakeme şunu sormak lazım; 28 de Emirhan'a gösterdiğin sarı kart mı doğru yoksa 45+1'de Sadık'a yaptığında Rafa Silva'ya gösteremediğin sarı kart mı kontrolsüz hareket ayağa basmadır? 57'de Uduokhai topu çok temiz aldı. Hakem anlamsız faul çaldı. Kartlar oturmuyor, fauller kabul görmüyor, düdükten sonra topa vuranlara kart çıkmıyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Sadiku'nun Muçi'ye yaptığı kontrolsüz hareket net sarı ama FIFA kokartlı hakem vermiyor. Verdiği birkaç doğru sarı kart var tabiki Da Costa'nın ikinci sarıdan kırmızısı doğruydu eh bir zahmet onları da versin... İyi şeyler yazalım istiyoruz lakin yazdırmıyorsunuz...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BEŞİKTAŞ'I BİTİRECEK!

Geçen sezon başında Ahmet Nur Çebi'yi, İsmael konusunda, "Valerien'i derhal göndermezsen sen de büyük sıkıntı yaşarsın" diye uyarmıştım. Başkan inanmadı, sezona İsmael'le başladı ve sezonu heba etti. Sonra kendisi de nasıl gitti biliyorsunuz.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Lafı, evelemeden, gevelemeden söylüyorum; Hasan Arat, Gio ile devam ederse Çebi'den daha kötü şekilde gidecek gibi geliyor bana… Dünyanın en kötü teknik adamı, elindeki kadronun gerçeklerine göre hareket etmek varken, kafasının dikine gidip yanlışta ısrar edendir. Giovanni tam olarak böyle. Beşiktaş 1-0 öndeyken, twit atıp, "Kasımpaşa en az bir gol atar, Beşiktaş bu maçı kazanamaz, kaybederse de şaşırmam" deyişim bundan...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Muçi on numara, Semih santrafor, adam taktı kafaya bunlardan kanat oyuncusu yapmaya çalışıyor. İkisini de bitiriyor farkında değil. Semih, İmmobile'nin yedeğidir, Muçi de Rafa'nın futbolun matematiği bu. Gerisi maceradır. Joao Mario diye bir etkisiz eleman var, kırk takımım olsa bu haliyle birinde oynatmam ama Gio ne hikmetse ya on bire koyuyor ya da ilk fırsatta oyuna alıyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

İmmobile sakatlanmış, işte sana fırsat çek Semih'i santrafora, koy sol kanada da Can Keleş'i takım kendine gelsin. Anlatamadık arkadaş, Semih ve Muçi'yi önlerine koyduğunda senin kanat beklerin resmen işkence görüyorlar. Masuaku'nun iki büyük hatayı da aynı pozisyonda yapmasının sebebi bu… Yanında kimse yoktu, risk aldı ve kaybetti. Lig çok uzun kayıpların telafisi var ama görünen köy de kılavuz istemez. Gio derhal gönderilmezse birkaç hafta sonra gider ama giderken yönetimi de götürür!..

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Beşiktaş'ın derdine düşüp Sami hoca öğrencilerinin haklarını yemeyelim.
Hadlerini bilerek oynadılar. Futbol basit oyundur, zor olan onu basit oynamaktır, diyen Cruyff'un toprağı bol olsun. Burada bir vatandaşı o basit oyunu her hafta katlediyor!

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ BÜYÜK YARA ALDI

Dünyanın en güzel stadında maçtan önce muhteşem bir ışık gösterisi taraftarın da coşkusunu arttırdı. Yönetici Çağlayan Tuğal'ı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Süper Lig'in mütevazi takımı Kasımpaşa oyunu çirkinleştirmeden Beşiktaş'la başabaş bir futbol oynamaya gayret gösterdi ve pozisyonlar da buldu. Fakat isabetsiz vuruşlarla golü bulamadı.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Daha maçın başında Beşiktaş hücumunda savunma arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahasına girerken Sadık ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem Zorbay Küçük, oyunu devam ettirdi. VAR'a bile gitmedi. Pozisyon aslında kırmızı karttı ve burada Zorbay Küçük kırmızıyı veremedi.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Beşiktaş oyundaki topla oynama süresi daha fazla olmasına rağmen bir türlü gol yollarında organize olamadı. İlk yarı genel olarak başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Uzatma dakikalarında Semih'in gayretle topa sahip olmasından sonra Masuaku'nun muhteşem ortasında ceza sahası arkasında topla buluşan Muçi Beşiktaş'ı öne geçiren golünü attı.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

İlk yarı boyunca çok etkili olmayan Immobile yerine Beşiktaş'ın tüm futbol otoritereleriyle çok üstünde durduğumuz Mustafa Hekimoğlu ikinci yarı başlarken sahadaki yerini aldı. Kasımpaşa yine çok rahat şut imkanları bulurken 54. dakikada Winck ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ta golün sahibi Muçi 65'te yerini Mario'ya bıraktı. Hemen arkasından Kasımpaşa bir kez daha çerçeveyi buldu.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Bitime 10 dakika kala N'dour'u ve Emirhan'ı oyundan alan Bronckhorst yerlerine Salih ve ilk kez Can'a fırsat verdi. Beşiktaş'ın derbi maçının şokunu henüz üstünden atamadığı görüldü. Kasımpaşa defansı Beşiktaş'ın hücumcularını faulle keserek sarı kart yağmuruna tutuldu. Son dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu ve skoru belirledi. Beşiktaş bu skorla Süper Lig'de büyük bir yara aldı.

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