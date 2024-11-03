Beşiktaş - Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi

Lafı, evelemeden, gevelemeden söylüyorum; Hasan Arat, Gio ile devam ederse Çebi'den daha kötü şekilde gidecek gibi geliyor bana… Dünyanın en kötü teknik adamı, elindeki kadronun gerçeklerine göre hareket etmek varken, kafasının dikine gidip yanlışta ısrar edendir. Giovanni tam olarak böyle. Beşiktaş 1-0 öndeyken, twit atıp, "Kasımpaşa en az bir gol atar, Beşiktaş bu maçı kazanamaz, kaybederse de şaşırmam" deyişim bundan...

Muçi on numara, Semih santrafor, adam taktı kafaya bunlardan kanat oyuncusu yapmaya çalışıyor. İkisini de bitiriyor farkında değil. Semih, İmmobile'nin yedeğidir, Muçi de Rafa'nın futbolun matematiği bu. Gerisi maceradır. Joao Mario diye bir etkisiz eleman var, kırk takımım olsa bu haliyle birinde oynatmam ama Gio ne hikmetse ya on bire koyuyor ya da ilk fırsatta oyuna alıyor.