Kulübe yetmedi

Galatasaray önünde deplasmanda 2-1'lik yenilgi alan Kartal'da yedek kulübesindeki alternatif eksikliği yine göze çarptı. Yedek kulübesinden oyuna girip gol atan Ernest Muçi dışında farklı bir alternatif üretilemedi. Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst maç boyunca 5 değişiklik hakkının sadece 3'ünü kullandı. Onur Bulut, Tayyip Talha ve Ernest Muçi oyuna alındı.

SADECE MUÇI

Beşıktaş'ın derbi kadrosunda Milot Rashica sakatlığından dolayı yoktu. Bu nedenle kulübede Ernest Muçi dışında Mustafa Hekimoğlu da opsiyon olarak öne çıktı ama süre almadı. Bu sezon hiç süre almayan Can Keleş ve Salih Uçan ile Zaynutdinov da Van Bronckhorst'tan şans bulamadı. Beşiktaş gole ihtiyaç olmasına rağmen alternatif eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadı.

ARKA PLANDA KALDILAR

Kara Kartal'da kadroda bazı isimler geri planda kaldı. Karagümrük'ten gelen Can Keleş, deneyimli orta saha Salih Uçan, geçen sezondan kalan Zaynutdinov, Onana ve Chamberlain, zaman zaman rotasyona giren Onur Bulut ve Tayyip Talha istenen verimliliği sağlayamadı.

SADECE 3 İSİM

Siyah-beyazlıların bu sezon skor katkısı ilk 11 oyuncularından geldi. Ciro İmmobile 15 maçta 12 gol atarken Rafa Silva da 15 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı. Gedson Fernandes de 15 maçta 7 gol, 2 asistle öne çıktı. Bu üç isim de Giovanni Van Bronckhorst'un as oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

EN ÇOK GEDSON

Beşiktaş'ta bu sezon en fazla Gedson Fernandes süre aldı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Portekizli orta saha, 15 resmi maçta bin 303 dakika oynadı. Rafa Silva, bin 299 dakika ile hemen ikinci sırada gelirken sağ bekte Svensson da bin 218 dakika süre aldı. Masuaku, bin 194, İmmobile bin 191, Mert Günok bin 80 dakika oynadı.

16 FUTBOLCU ÖNE ÇIKTI

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst bu sezon genel olarak belli isimler üzerinde durdu. Hollandalı hocanın rotasyonunda 16 isim öne çıktı. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunmada Svensson, Emirhan, Gabriel, Uduokhai, Masuaku, orta sahada Al-Musrati, Ndour, Gedson, J.Mario, Rashica, Rafa Silva, Muçi, hücumda da İmmobile ve Semih daha çok şans bulan oyuncular oldu.