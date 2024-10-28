Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

"İtalya'dan başka transferler olacak mı?" sorusuna Hüseyin Yücel; "Aklımızda birkaç bölgeye takviye yapmak var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini beklediklerini anlatan Yücel, "Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmemesi" diye konuştu.