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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, Galatasaray'ın listesinde bulunan Dybala için teklif yapacağı öğrenildi. Kartal, derbi sonrası Arjantinli oyuncu ile görüşme yapacağı da aktarıldı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

İtalyan basınına göre Beşiktaş, Paulo Dybala'nın potansiyel transferi için Roma ile görüşecek.

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

Ligde bugün derbide lider Galatasaray ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

Fotomaç'ın Sportmediaset'ten derlediği habere göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da daha önce gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Dybala'nın transferi için harekete geçiyor.

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

Siyah-beyazlı kulüp yöneticilerinin yıldız futbolcunun transferi için derbiden sonra İtalya'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, İmmobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyahbeyazlı kulübün çatısı altında bulunması.

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

HÜSEYİN YÜCEL'DEN İTALYA VURGUSU

Bu konuda Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel geçenlerde ilk sinyali vermişti.

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

"İtalya'dan başka transferler olacak mı?" sorusuna Hüseyin Yücel; "Aklımızda birkaç bölgeye takviye yapmak var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini beklediklerini anlatan Yücel, "Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmemesi" diye konuştu.

Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu

F.BAHÇE İDDİALARI GELMİŞTİ!

İtalyan basınından Asromalive.it sitesi; geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Paulo Dybala için Roma'yla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanılmıştı.

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