Beşiktaş'tan Dybala bombası! İtalyanlar transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, Galatasaray'ın listesinde bulunan Dybala için teklif yapacağı öğrenildi. Kartal, derbi sonrası Arjantinli oyuncu ile görüşme yapacağı da aktarıldı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Siyah-beyazlı kulüp yöneticilerinin yıldız futbolcunun transferi için derbiden sonra İtalya'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, İmmobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyahbeyazlı kulübün çatısı altında bulunması.
HÜSEYİN YÜCEL'DEN İTALYA VURGUSU
Bu konuda Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel geçenlerde ilk sinyali vermişti.
"İtalya'dan başka transferler olacak mı?" sorusuna Hüseyin Yücel; "Aklımızda birkaç bölgeye takviye yapmak var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini beklediklerini anlatan Yücel, "Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmemesi" diye konuştu.
F.BAHÇE İDDİALARI GELMİŞTİ!
İtalyan basınından Asromalive.it sitesi; geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Paulo Dybala için Roma'yla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanılmıştı.
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