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Namağlup unvanını sürdürecek
Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakada mağlubiyet görmeyen Beşiktaş, bu seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son dönemi 2016-2017 sezonunda yaşamıştı. Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Rakip ağları 17 kez sarsan Kartal, filelerinde ise yalnızca 5 gol gördü.
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