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Haberler Beşiktaş

Giovanni Van Bronckhorst: 2-0'ı da bulabilirdik

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 00:25 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 00:37
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Giovanni Van Bronckhorst: 2-0'ı da bulabilirdik

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI

"Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gruptaki ilk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi. Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ardından derbi için 2 günümüz olacak."

"İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. 2 günlük antrenmanın ardından oynadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Defansif olarak mentalitemiz çok iyiydi. Galibiyetin temelini bu attı."

"Her maçımıza 3 puan yazıyorum. Neden oynuyorsunuz ki yoksa... Bazı deplasmanlar fikstürde zor gözükür ama bizler elimizden geleni yaparız. Ajax maçında yapamadık ama Frankfurt maçında ve bu maçta yaptık. Hedefimiz gruplardan sonrası. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz."

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