BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal’a yeni kanatlar

Kadrosuna kanat takviyesi düşünen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketli geçecek. Ocak ayında kanatlara takviye planlayan Kartal, Nicola Zalewski ve Antony isimlerini takip ediyor. İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester United'dan ayrılmayı düşünen Antony'nin kiralık olarak gidebileceği aktarıldı. Beşiktaş'ın da Brezilyalı yıldız için devreye girebileceği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların bir diğer düşündüğü isim de Nicola Zalewski oldu. Galatasaray'ın da yaz transfer döneminde istediği Polonyalı futbolcu, hem savunma beki hem de kanatlarda oynayabiliyor. Roma ile sözleşmesi Haziran 2025 tarihinde bitecek 22 yaşındaki yıldızın çok yönlü olması gözlerden kaçmıyor.

ÇOK YÖNLÜ ZALEWSKI

Roma formasıyla bu sezon 5 maça çıkan Nicola Zalewski, sol kanat ve sol bek olarak görev yaptı. Zalewski, Polonya Milli Takımı'nda da Uluslar Ligi'nde 4 maçta oynarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sol bek, sağ bek, sol kanat ve sağ kanat olarak oynayabilen 22 yaşındaki genç futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkatleri topluyor.

ANTONY DÖRT MAÇTA OYNADI

Manchester United'la sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Antony, bu sezon istediği performansı sergileyemedi. Brezilyalı futbolcu, ManU'da 4 maçta 139 dakika süre alırken sadece Lig Kupası'ndaki Barnsley maçında 1 gol kaydetti.