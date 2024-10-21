Yıldızların altında

Beşiktaş, sahasında tek kale oynadığı karşılaşmada Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde hata yapmadı. Siyahbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva attı. Beşiktaş'ta ilk golü atan Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda 12 gole ulaştı. Rafa Silva ise ligin ikinci haftasındaki Antalyaspor maçından sonra ligde gol sevinci yaşadı.

21 YIL SONRA BİR İLK

Kara Kartal, 2-0'lık galibiyetle 21 yıl sonra bir ilki yaşadı. Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Beşiktaş, 2003/04'ten bu yana ilk kez bir sezona seyircisi önünde dörtte dört yaparak başladı. Siyah-beyazlı takım en son aynı seriyi Mircea Lucescu ile yaşamıştı. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Kartal, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına gidecek.

CUMHURİYETİN BEKÇİLERİYİZ

Beşiktaşlı taraftarlar her zaman olduğu gibi yine tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 30 bin seyirci santrayla birlikte büyük coşku yaşadı. Tüpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.

GIO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Konyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, Gabriel Paulista ve Joao Mario'nun yerine Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'a 11'de görev verdi. Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Jean Onana da kadroda yer almadı.

İYİ REAKSİYON GÖSTERDİK

Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, Konyaspor maçının ardından konuştu. Takım olarak iyi olduklarını söyleyen Ndour, "İyi futbol oynuyoruz. Bu anlamda takım olarak iyiyiz. Tabii ki her oyuncu 11 oynayınca mutlu olur. Önemli olan böyle devam etmek ve kazanmak" dedi. Ndour, "Son maçtaki son dakika golüyle kaybettiğimiz 2 puandan sonra iyi reaksiyon gösterdik. İyi goller attık. Gol yemedik bugün, önemliydi. Önümüzdeki Lyon mücadelesi en önemli maçımız olacak" diye konuştu.

EMİRHAN BAKAMADI!

Immobile'nin kullandığı penaltıda Emirhan Topçu'nun heyecanlı anları dikkat çekti. İtalyan yıldız, beyaz noktaya geldiğinde sırtını dönen ve penaltıyı izleyemeyen genç oyuncu, top ağlara gidince büyük bir coşkuyla gol sevincine katıldı. Maçın ardından konuşan Emirhan, "Gol yememek önemliydi. Çok erken ama, yolun sonu şampiyonluk. Devam! Başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

BEŞİKTAŞ AFFETMEDİ

Konyaspor'un başarılı oyuncusu Danijel Aleksic, Beşiktaş'ın yaptıkları hataları affetmediğini belirtti. Sırp yıldız, "Bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Bundan dolayı üzgünüz. Bu gibi maçlarda anları yakalıyorsunuz. Beşiktaş gibi rakibe karşı oynuyorsanız pozisyonları değerlendiremeyince cezalandırılıyorsunuz. Rakip hatalarımızı affetmedi. Yenildiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

MUÇI: SIRA LYON'DA

Rafa Silva'nın attığı golün pasını veren Ernest Muçi, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Arnavut yıldız, "Taraftarımızın da desteğiyle iyi futbol oynayıp kazandık, mutluyuz. Şimdi Lyon ve Galatasaray derbisine odaklanacağız, bu şekilde devam edeceğiz" dedi. Muçi, oynadığı pozisyonla ilgili ise "Hocamızın kararına saygılıyım. Sağ kanat sol kanat olur, yüzde yüzümü vermek için buradayım" yorumunu yaptı