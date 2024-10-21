Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Fussball Europa'nın özel haberine göre Serie A devi Milan, Semih Kılıçsoy'u devre arasında transfer edebilmek için Beşiktaş'a teklif sundu.

Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi.