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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a özellikle Premier Lig'den birçok takımın yakından ilgisi olduğu biliniyordu. Oyuncuya yakın kaynaklar, sezon başında Semih'in Beşiktaş'ta kalmak istediğini ve teknik direktör Bronckhorst'un da transfere sıcak bakmadığını belirtmişti. Hollandalı yönetiminde ilk 11'de kalıcılık sağlayamayan Semih için bu kez İtalyan devlerinin devre arasında operasyon düzenleyeceği açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 11:28
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, uzun bir aradan sonra Konyaspor maçında ilk 11 başladı.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Semih, mücadelenin 29. dakikasında Ciro Immobile'nin gole çevirdiği penaltı vuruşunu da takımına kazandıran isim oldu.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Genç yıldız, dakika 68'de Hollandalı tarafından oyundan alınmasının ardından siyah beyazlılarda yaşanan problem göze çarptı.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Kılıçsoy'un yerine El Musrati'nin çekilmesi ile birlikte hücumda, özellikle kanatlarda yaşanan problem Beşiktaş'ta tempo düşüklüğüne sebep oldu.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Kartal'ın 19'luk kanatı, taraftarlar tarafından Gio'ya yapılan baskılara rağmen hala Hollandalı çalıştırıcının sisteminde kendine sabit bir yer bulamadı.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Yaz transfer döneminde adı başta Everton olmak üzere Stuttgart, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi takımlarla anılan Semih'e İtalya'dan talip çıktı.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Fussball Europa'nın özel haberine göre Serie A devi Milan, Semih Kılıçsoy'u devre arasında transfer edebilmek için Beşiktaş'a teklif sundu.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Haberde ayrıca Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürülürken Semih ve Bronckhorst ile ilgili ifadeler dikkat çekti.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

"Giovanni van Bronckhorst'un tek dokunuş üzerine kurduğu sistemine genç oyuncu Semih Kılıçsoy ters düştü."

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

"Semih'in, topu takım arkadaşlarına oranla birkaç saniye daha uzun süre ayağında tutması onun bu sezon bulduğu süreyi düşürdü."

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Haberin devamında Beşiktaş'ın Kılıçsoy'dan 25 ila 30 milyon Euro arasında bir transfer geliri elde etmeyi beklediği aktarıldı.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Siyah beyazlı yönetim, Everton'un teklifine karşı yaklaşımını Milan'a karşı da sürdürdü ve İtalyan ekibin genç oyuncu için sunduğu 12 milyon Euro'yu reddetti.

Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Devre arasında transfer...

Semih Kılıçsoy'un ilerleyen günlerde daha fazla ilk 11 şansı bulup bulmayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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