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Haberler Beşiktaş

Forma Semih Kılıçsoy’a

Kartal'da Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı'nda sakatlanmasından sonra Konyaspor maçında Semih Kılıçsoy'un forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Forma Semih Kılıçsoy’a

Kartal'da Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı'nda sakatlanmasından sonra Konyaspor maçında Semih Kılıçsoy'un forma giymesi bekleniyor. Bu sezon sadece 3 resmi maçta ilk 11'de başlayan Semih, milli ara öncesindeki Gaziantep maçında hiç süre almamıştı. Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'un 19 yaşındaki genç yeteneği Konyaspor maçında oynatacağı belirtiliyor.

İZİNDE BİLE ANTRENMAN

Konyaspor karşılaşması öncesi dün izin yapan siyah beyazlı takımda bazı yıldızlar salonda özel çalışma gerçekleştirdi. Milli takımdan dönen Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ve Ersin Destanoğlu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştı. Semih de sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.

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