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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. O futbolcuyu taraftarlar sabırsızlıkla beklemeye başladılar. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 10:30
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Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Gözünü ocak ayına çeviren siyah beyazlı ekip, başta savunma hattı olmak üzere birçok bölgeye transfer yapma hedefinde.

Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı

Bu doğrultuda dört bir yandan girişimlerini sürdüren Kara Kartal'a menajerlerden sürpriz bir öneri geldi.

Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı

Siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı. Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isim teknik ekibin gündeminde.

Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı

Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.

Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı

FiLDiŞi'NDE MiLLi OLDU

28 yaşındaki oyuncu; kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi.

Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı

Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.

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