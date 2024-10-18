Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! O yıldız için sabırsız bekleyiş başladı
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. O futbolcuyu taraftarlar sabırsızlıkla beklemeye başladılar. İşte haberin detayları...
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Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.
FiLDiŞi'NDE MiLLi OLDU
28 yaşındaki oyuncu; kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi.
Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.
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