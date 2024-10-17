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Haberler Beşiktaş

Sol beke sürpriz aday

Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Kartal’a menajerlerden sürpriz öneri geldi. Al Nassr’dan ayrılan Konan teklif edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Sol beke sürpriz aday

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Gözünü ocak ayına çeviren siyah beyazlı ekip, başta savunma hattı olmak üzere birçok bölgeye transfer yapma hedefinde. Bu doğrultuda dört bir yandan girişimlerini sürdüren Kara Kartal'a menajerlerden sürpriz bir öneri geldi. Siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı. Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isim teknik ekibin gündeminde. Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.

FiLDiŞi'NDE MiLLi OLDU

28 yaşındaki oyuncu; kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi. Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.

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