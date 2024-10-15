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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmak isteyen siyah-beyazlılarda 2 ayrılık yolda. İşte o isimler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 12:07
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Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile yollarını ayırabilir.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

23 yaşındaki futbolcunun Kartal'da mutsuz olduğu ve menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Takvim'in haberine göre, Arnavut ismin ocak ayında transferi için Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti. Kartal'da özellikle performansı beklenenin altında kalan oyuncuların takımdan ayrılması gündemde.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

RAFA SILVA'NIN GÖLGESİNDE KALDI

Bu sezon Portekizli yıldız Rafa Silva'nın gölgesinde kalan Ernest Muçi'nin, bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Joao Mario transfer edildikten sonra aldığı süre daha da azalan genç futbolcunun moralinin bozulduğu söyleniyor.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un son dönemde Muçi'nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği de ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Hollandalı hoca, Beşiktaş'a ilk geldiği zaman Muçi hakkında "Onu ilk gördüğümde birazcık keyifsizdi. Avrupa Şampiyonası'nda süre alamamıştı. Bunlardan biraz etkilenmişti ve canı sıkkındı. Yaptığımız transferlerden de sanki biraz etkilenmişti. Rafa olsun, Ciro olsun. Sezona çok iyi başlamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

ERSİN DE YOLCU

Uzun süredir Mert'in gerisinde kalan Ersin Destanoğlu'nun, taraftarın da tepkilerinin ardından ayrılmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti

Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Frankfurt maçındaki ıslıklar bunun nedeni olarak gösteriliyor.

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