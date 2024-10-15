Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Büyük umutlarla gelmişti
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmak isteyen siyah-beyazlılarda 2 ayrılık yolda. İşte o isimler... (BJK spor haberi)
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RAFA SILVA'NIN GÖLGESİNDE KALDI
Bu sezon Portekizli yıldız Rafa Silva'nın gölgesinde kalan Ernest Muçi'nin, bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.
Joao Mario transfer edildikten sonra aldığı süre daha da azalan genç futbolcunun moralinin bozulduğu söyleniyor.
Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un son dönemde Muçi'nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği de ileri sürüldü.
Hollandalı hoca, Beşiktaş'a ilk geldiği zaman Muçi hakkında "Onu ilk gördüğümde birazcık keyifsizdi. Avrupa Şampiyonası'nda süre alamamıştı. Bunlardan biraz etkilenmişti ve canı sıkkındı. Yaptığımız transferlerden de sanki biraz etkilenmişti. Rafa olsun, Ciro olsun. Sezona çok iyi başlamadı" ifadelerini kullanmıştı.
ERSİN DE YOLCU
Uzun süredir Mert'in gerisinde kalan Ersin Destanoğlu'nun, taraftarın da tepkilerinin ardından ayrılmak istediği ifade edildi.
Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Frankfurt maçındaki ıslıklar bunun nedeni olarak gösteriliyor.
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