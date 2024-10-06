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Zirvede Ciro Immobile yer alıyor
Beşıktaş'ta Ciro Immobile, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada 6 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. İtalyan santrfor, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Sivasspor ve Eyüpspor maçlarında ise 1'er gol kaydetti. Ligde toplam 494 dakika sahada kalan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 1 kez de sarı kart gördü
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