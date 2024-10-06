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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gaziantep FK maçı sonrası Mert Günok'tan açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, 90+5'te yediği gol ile yıkıldı. Deplasmandan 1 puanla dönen siyah beyazlıların file bekçisi Mert Günok, maç sonrasında kameralara konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:36
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gaziantep FK maçı sonrası Mert Günok'tan açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, 90+5'te yediği gol ile yıkıldı. Deplasmandan 1 puanla dönen siyah beyazlıların file bekçisi Mert Günok, maç sonrasında kameralara konuştu.

"BİZE YAKIŞMADI"

"Maçtan önce son günlerde ülkemizde yaşanan olaylarla ilgili ufak bir kelime etmek istiyorum. Umarım bu olaylar bir an önce son bulur. Büyüklerimiz bu konuda gerekenleri yapar umarım. Kadınlarımız ve çocuklarımız korunur. Bu kötü olaylar son bulur. Son dakikaya kadar 3 puanı alıp eve dönecektik ama son dakikada gelen bir karambol golüyle 2 puan kaybıyla dönüyoruz. Bize yakışmadı. Çok daha öncesinde 2. golü bulmalıydık. Bunu başaramadık. Çok da pozisyona girdiğimiz söylenemez. Üzgünüz."

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