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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş taraftarına Lyon maçı öncesi şok yasak!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'a konuk olacağı maça siyah beyazlı takımın taraftarlarının gitmesi yasaklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 12:43
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ENES CEVAHİRCİ
Beşiktaş taraftarına Lyon maçı öncesi şok yasak!

Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için flaş bir karar verildi.

Beşiktaş taraftarına Lyon maçı öncesi şok yasak!

RMC Sport'ta yer alan habere göre, 24 Ekim'de oynanacak Lyon - Beşiktaş maçına Siyah beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Beşiktaş taraftarına Lyon maçı öncesi şok yasak!

ŞEHİR MERKEZİ YASAKLI

Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında ve stadyum çevresinde bulunmalarının yasaklandığı belirtildi.

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