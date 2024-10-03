Beşiktaş taraftarına Lyon maçı öncesi şok yasak!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'a konuk olacağı maça siyah beyazlı takımın taraftarlarının gitmesi yasaklandı. İşte detaylar...
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7 YIL ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI ?
Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunda Lyon'a konuk olduğu maçta taraftarlar arasında olay çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeli başlamıştı.
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