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Haberler Beşiktaş

Beşiktaşlı Emirhan Topçu'dan maç sonu açıklamaları

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaşlı Emirhan Topçu, maç sonrasında basına konuştu. İşte Emirhan Topçu'nun açıklamaları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 23:09
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Beşiktaşlı Emirhan Topçu'dan maç sonu açıklamaları

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaşlı Emirhan Topçu, maç sonrasında basına konuştu. İşte Emirhan Topçu'nun açıklamaları...

"HEPSİ ÇOK İYİ DEFANS OYUNCULARI"

"Bugün biraz daha da olsa istediklerimi yaptığımı düşünüyorum. Milot'u daha çok tebrik ediyorum, onun defansla ilgisi yok çünkü. En çok onu tebrik ediyorum, bir sağ bek kazandık. İnşallah o da başarılı olur. Diğer savunma oyuncularını da boş geçmeyeyim. Hepsi çok iyi defans oyuncuları. Bizim amacımız gol yememek, bunu devam ettirmek istiyoruz."

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