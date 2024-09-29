Beşiktaş'ta 3 isim Kayserispor deplasmanında yok!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4 - 0 yenilen siyah beyazlılar, Perşembe günü Bundesliga ekibi Frankfurt'u ağırlamadan önce Süper Lig'de Kayserispor ile mücadele edecek. Ligde yenilgisi bulunmayan Kara Kartal, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplamıştı ve ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etmişti.

ÜÇ OYUNCU EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı uzun sürecek olan sevilen futbolcu Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati de Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlılarda geçtiğimiz hafta Eyüpspor müsabakasında sarı kart gören Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku, yarın Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan siyah-beyazlılarda Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati de ceza sınırında bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncu Kayserispor maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Gaziantep FK müsabakasında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 47. RANDEVU

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 74 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 43 gol attı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Kayseri'de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.