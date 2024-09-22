BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joao Mario: Hocam nerede isterde orada oynarım

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. İlk kez taraftarının karşısına çıkan Joao Mario maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Joao Mario: "Çok özel bir atmosfer vardı. Taraftarımıza teşekkürler. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bu şekilde devam etmeliyiz."

"ADAPTE OLUYORUM"

"Adaptasyon sürecim çok iyi gidiyor. Çok güzel bir şehir, yeni bir takım. Hocamızın mentalitesine adapte oluyorum. Buradaki insanlar da beni çok iyi karşıladı. İç sahadaki ilk maçı kazandığım için çok mutluyum. Fiziksel ve mental olarak da iyileşme durumum var. Gelişecek çok noktam var. Her oyuncu kendini geliştirmeli. Tek odak noktam takıma faydalı olmak ve her maçı kazanmak.

POZİSYON AÇIKLAMASI

8-10 numara, sağ sol kanat, tüm pozisyonlarda oynadım. Herhangi bir pozisyonda daha iyi, daha kötü değilim. Hocam nerede isterse orada oynarım. Her pozisyonda rahatım. Takıma ne gerekiyorsa onu oynarım." ifadelerini kullandı.