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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puanı 90+'3te aldı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:05 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:09
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Beşiktaş 2-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal 3 puanı 90+'3te aldı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan siyah beyazlılar, 20. dakikada Milot Rashica ile öne geçti. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında maça ortak olan Eyüpspor, 64. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle skoru dengeledi. Maçın uzatma dakikalarında Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş puanını 13 yaparken Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.

VAN BRONCKHORST TARİHE GEÇTİ

Giovanni van Bronckhorst, Nevio Scala'dan (2000/01) bu yana Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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