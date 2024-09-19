Rafa’nın II. Baharı

Braga'ya 500 bin Euro, Benfica'ya ise 16 milyon Euro bonservis bedeli ile geldi. Beşiktaş'a gelirken bonservisi elindeydi. Fakat kariyerinin en iyi lig başlangıcını siyah-beyazlı kulüp defterine yazdırdı. Portekizli yıldız, verdiği kilit paslarla, yaptığı toplu topsuz koşularla ve attığı gollerle kısa zamanda tüm dikkatleri üzerine çeken Rafa Silva bu sezon istatistikleri alt üst edecek gibi. Braga'ya geldiğinde hemen formayı kendisine vermediler. Bırak yedek kalmayı kadroya bile giremedi. İlerleyen haftalarda önce yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Sonra da yaptığı asistler ile formayı kaptı.

BRAGA VE BENFİCA'DA PARLADI

Braga'da ilk haftalar Rafa Silva için oldukça flu idi. Sezonun ortalarında ve bir sonraki yıl kariyerine bir şeyler yazmaya başladı. İyi bir bonservis ile Benfica'ya geçiş yaptığında da yine yedek kulübesinden işe başladı. İkinci yarılar oyuna girdi ya da ikinci yarının başlarında oyundan alındı. Ne zaman Gilberto ile birlikte oyuna girip maçı attığı gollerle çevirdi o zaman Rafa Silva fark edildi. 2023-2024 sezonu hariç lig başlangıçları 1 gol 1 asist ya da 1 asist şeklinde biraz tutuk geçti. Geçtiğimiz sezon Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Di Maria ile uyumu başlangıç kariyerine biraz hareket getirdi. İlk 4 resmi maçta Portekizli yıldız 3 gol attı. Di Maria'ya da 2 asist yaptı. Kim bilir Van Bronckhorst'un Di Maria ısrarı belki de bu yüzdendir!

BEŞİKTAŞ GÜNLERİ BAMBAŞKA BAŞLADI

Kara Kartal sayfası çok farklı yazılmaya başladı. Süper Kupa ile yaptığı çıkış lig ve Lugano maçları ile tavan yaptı. Takımın en çok top kazanan, rakipten en çok top çalan ve bunları olgun ataklara dönüştüren, asist yapan ve gol atan ismi olarak kayıtlara geçti. En güzel başlangıç günlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Geçmiş kariyerlerine bakıldığında Rafa Silva'nın vitesi her geçen hafta artırdığı görülüyor. Bu da rakiplerinin dikkatini çekiyor. Tecrübeli yıldızı durdurmak için artık başka yollar deniyorlar. Bu durum yönetimi ve Portekizli yıldızı oldukça düşündürüyor. Di Maria olmadı ama kendisi gibi joker olan arkadaşı Mario geldi. Rafa'nın her şeye rağmen kendi kariyerine yeni başarılar yazarken, Beşiktaş'ı da zirveye taşıyacaktır.

EYÜP MAÇINDA SAHADA

Beşiktaş sağlık ekibi, Trabzonspor maçında sert darbeler alan Rafa Silva'yı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdi. Kısa sürede gösterdiği performansla tribünlerin hayran olduğu oyunculardan biri haline gelen Portekizli futbolcuda ciddi bir probleme rastlanmadığı ve önümüzdeki 22 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'deki yerini alacağı bildirildi.