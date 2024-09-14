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Haberler Beşiktaş

Potaya dev hamle

Siyah-beyazlıların NBA patentli Sırp pivot Boban Marjanovic’e sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Potaya dev hamle

2023-24 NBA sezonunu Houston Rockets forması ile tamamlayan Boban Marjanovic, serbest oyuncu konumundaydı. Sırp pivot, NBA takımlarından teklif beklediğini ancak başka surprizlerin de olabileceğini acıklamıştı. Meridian Sport'un iddiasına gore BKT EuroCup ekiplerinden Beşiktaş Fibabanka, gectiğimiz sezon Houston Rockets forması giyen Boban Marjanovic'e sozleşme teklifinde bulundu. Kulubun Marjanovic'i transfer etme ihtimalini artırabilecek onemli bir faktor ise takımın başında Sırp koc Dušan Alimpijević'in bulunmasının olduğu soyleniyor. Eğer Beşiktaş, Marjanović'i kadrosuna katabilirse, 36 yaşındaki oyuncu 2015'ten sonra ilk kez Avrupa'ya donecek.

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