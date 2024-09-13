Beşiktaş'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın saat 10.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a gidecek.