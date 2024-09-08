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Saido Mane heyecanı

Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Senegalli kanat oyuncusu Saido Mane, Beşiktaş'a önerildi. Siyah beyazlı kulüp sürpriz teklifi Teknik Direktör Van Bronckhorst'a iletti. Hollandalı çalıştırıcı bu transfere olumlu baktı. Beşiktaşlı kurmayların 32 yaşındaki Mane'nin yıllık ücretinin bir bölümünü Al Nassr'ın ödemesi halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Saido Mane heyecanı

Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Senegalli kanat oyuncusu Saido Mane, Beşiktaş'a önerildi. Siyah beyazlı kulüp sürpriz teklifi Teknik Direktör Van Bronckhorst'a iletti. Hollandalı çalıştırıcı bu transfere olumlu baktı. Beşiktaşlı kurmayların 32 yaşındaki Mane'nin yıllık ücretinin bir bölümünü Al Nassr'ın ödemesi halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR

Bu sezon yıldız transferine alışan Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Al Nassr'ın Bayern Münih'ten 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Mane, Suudi Arabistan'da 52 maçta 19 gol, 15 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Mane'nin, Al-Nassr ile olan kontratı 2026'da bitecek. Mane, 2019 yılında Liverpool forması ile 150 milyon euro piyasa değerine ulaşmıştı.

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