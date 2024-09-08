Beşiktaş'ın İngiliz devine Semih Kılıçsoy cevabı! 15 milyon Euro...
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, İngiliz devinin radarına takılmış ve yakın takibe alınmıştı. Siyah beyazlı yönetim ile İngiliz ekibi arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde Semih için 15 milyon Euro teklif edilmişti. İşte Beşiktaş yönetiminin ve van Bronckhorst'un İngilizlere verdiği "Semih" cevabı... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 08:35
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Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig devlerinden Aston Villa, genç oyuncu için 15 milyon Euro teklifte bulundu ve siyah beyazlı yönetimden tarafından bu teklif, "Semih'i bu yaz herhangi bir şekilde göndermeyi planlamıyoruz" cevabı ile reddedildi.
Van Bronckhorst'un da "geri çevrilemez" bir teklif gelmedikçe bırakmak istemediği Semih, bu sezon 5 maçta 2 asist yaparken, geçen yıl ise 35 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
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