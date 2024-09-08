Beşiktaş'ın İngiliz devine Semih Kılıçsoy cevabı! 15 milyon Euro...

Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig devlerinden Aston Villa, genç oyuncu için 15 milyon Euro teklifte bulundu ve siyah beyazlı yönetimden tarafından bu teklif, "Semih'i bu yaz herhangi bir şekilde göndermeyi planlamıyoruz" cevabı ile reddedildi.