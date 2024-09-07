Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."

"PANİK ATAKLARIM NÜKSETTİ" 2015 yılında panik ataklar geçirmeye başladım. Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu."