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Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Oğuzhan Özyakup, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle formasını terlettiği Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri arasına giren 31 yaşındaki eski oyuncu, futbolu bırakma sebebini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 11:45
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Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."

Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."

Son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen 31 yaşındaki eski oyuncu, emeklilik kararı almasının sebebini açıkladı. ESPN'e konuşan Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları şu şekilde:

Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."

"FORTUNA SITTARD'DA KALMAM KULÜBE HAKSIZLIK OLURDU"

"Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım."

Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."

"PANİK ATAKLARIM NÜKSETTİ"

2015 yılında panik ataklar geçirmeye başladım. Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu."

Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."

BU HAYAT BANA UYGUN DEĞİL"

"Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz, çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum."

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