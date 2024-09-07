Oğuzhan Özyakup'tan çok konuşulacak itiraf! "Futbolu bırakma sebebim..."
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Oğuzhan Özyakup, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle formasını terlettiği Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri arasına giren 31 yaşındaki eski oyuncu, futbolu bırakma sebebini açıkladı.
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"PANİK ATAKLARIM NÜKSETTİ"
2015 yılında panik ataklar geçirmeye başladım. Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu."
BU HAYAT BANA UYGUN DEĞİL"
"Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz, çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum."
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