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Beşiktaş transferde boş durmuyor! İşte listedeki 3 isim

Beşıktaş bu sezon 8. bombasını Joao Mario ile patlatırken, 13 Eylül'de sona erecek transfer sezonu için çalışmalarına devam ediyor. Önceliği sağ bek, sol bek, stoper ve ön libero mevkilerine veren Kara Kartal'da Oliver Boscagli, Adrien Tameze, Mario Rui isimleri sıcaklığını koruyor. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş transferde boş durmuyor! İşte listedeki 3 isim

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Beşıktaş bu sezon 8. bombasını Joao Mario ile patlatırken, 13 Eylül'de sona erecek transfer sezonu için çalışmalarına devam ediyor. Önceliği sağ bek, sol bek, stoper ve ön libero mevkilerine veren Kara Kartal'da Oliver Boscagli, Adrien Tameze, Mario Rui isimleri sıcaklığını koruyor. Avrupa basını siyah beyazlıların birçok oyuncu ile görüştüğünü bunların içinde bazı futbolcular ile anlaştığını transferleri için tüm şartlarını zorladığını yazdı.

OLİVER SÜRPRİZİ

Beşıktaş'ta tranfser bitecek gibi gözükmüyor. Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, PSV'nin stoperi Oliver Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaşlı kurmayların sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki savunmacı için girişimde bulunduğu belirtildi. PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, daha önce Boscagli'yi "gördüğüm en teknik oyuncu" olarak nitelendirmişti. Geçen sezon Hollanda ekibinde top koşturan 26 yaşındaki savunmacı, 47 karşılaşmada forma giyerek 4 bin 75 dakika sahada kaldı. Boscagli, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

TAMEZE HAREKATI

Sıyah beyazlılar teknik direktör Van Bronckhorst'un talimatı doğrultusunda orta sahaya takviye yapacak. Kartal İtalya Serie A'da forma giyen Adrien Tameze için harekete geçti. İtalya'da yayınlanan Tuttosport gazetesi İtalyan basını ısrarla Beşiktaş'ın Torino forması giyen Adrien Tameze ile ilgilendiğini yazıyor. İtalya basını Beşiktaş'ın Adrien Tameze transferi için birkaç gündür Torino ile müzakerelerde bulunduğunu bildirdi. 30 yaşındaki Fransız oyuncu defansif orta saha oynasa da stoper olarak da görev yapabliyor.

HEDEF MARİO RUİ

Beşıktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki yıldızı Mario Rui'yi transfer etmek için girişmlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan tecrübeli oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. 2018 yılından beri Napoli'de top koşturan Rui, özellikle hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor. Kariyerinde Benfica, Roma, Empoli, Spezia ve Parma gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

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