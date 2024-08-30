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Beşiktaş'ta Sivasspor maçının hazırlıkları başladı!

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 19:59
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Beşiktaş'ta Sivasspor maçının hazırlıkları başladı!

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün İsviçre'nin Lugano takımını konuk eden ve adını lig aşamasına yazdıran siyah-beyazlı ekip, Sivasspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapıldı.

Lugano maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 top kapmayla sürdürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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