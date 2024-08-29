TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim gelen teklifleri reddetti
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği yıldız isim, Rusya'ya dönmek istemediği için gelen teklifleri reddetti. (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 15:00
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Habertürk'te yer alan habere göre yıldız futbolcu, Zenit ve Dinamo Moskova'dan gelen teklifleri Rusya'ya dönmek istemediği için reddetti.
Beşiktaş'a geldiğinden beri 37 maça çıkan Kazak oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.
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