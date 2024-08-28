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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta bu sezon kadroda düşünülmeyen Aboubakar konusunda resmi açıklama geldi. Adı Yunan ekibi AEK ile anılan Kamerunlu santrfor için detaylar haberimizde... BJK SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN: Mehmet Cem Çakır

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:33
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MEHMET CEM ÇAKIR
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve adı Yunan ekibi AEK ile anılan Vincent Aboubakar için Yunan ekibinden açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu?

Sport24'te yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre AEK, Vincent Aboubakar'ın satın alınmasıyla ilgili haberleri reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu?

Sarı-siyah kulüp yöneticileri çıkan iddialar ile ilgili Yunan basınına "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Hücuma takviye yapacağız ancak Aboubakar'a ilgimiz yok." açıklaması yaptı.

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