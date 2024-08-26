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TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, eski öğrencisini transfer etmek istiyordu. Oyuncunun kulübünden sonunda müjdeli haber geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:35
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TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

29 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

Öte yandan Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un vatandaşı ve Feyenoord döneminden eski öğrencisi.

TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

İŞTE O İSİM!

Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

Roma, 2017'den beri kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan Karsdorp ile yola devam etmeyi planlamıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcu için Siyah-beyazlılar, Roma ile temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

KALMASI DOĞRU DEĞİL

Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, Karsdorp hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

De Rossi, "6 gün içinde ne olacağını bilmiyorum, ayrılacak mı, göreve geri dönecek mi, yoksa kadro dışı mı kalacak. Kulüp benden şimdiye kadar kimseyi takımdan uzaklaştırmamı istemedi. Karsdorp'u oynatmayı düşünmüyorum. Bu yüzden Roma'da kalması doğru değil" ifadelerini kullandı.

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