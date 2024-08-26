TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi

İŞTE O İSİM! Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp ile ilgileniyor.

Roma, 2017'den beri kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan Karsdorp ile yola devam etmeyi planlamıyor.