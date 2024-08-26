TRANSFER HABERLERİ | Gio eski öğrencisini istiyordu! Müjdeli haber geldi
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, eski öğrencisini transfer etmek istiyordu. Oyuncunun kulübünden sonunda müjdeli haber geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:35
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İŞTE O İSİM!
Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp ile ilgileniyor.
Roma, 2017'den beri kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan Karsdorp ile yola devam etmeyi planlamıyor.
Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcu için Siyah-beyazlılar, Roma ile temaslarını sürdürüyor.
KALMASI DOĞRU DEĞİL
Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, Karsdorp hakkında açıklamalarda bulundu.
De Rossi, "6 gün içinde ne olacağını bilmiyorum, ayrılacak mı, göreve geri dönecek mi, yoksa kadro dışı mı kalacak. Kulüp benden şimdiye kadar kimseyi takımdan uzaklaştırmamı istemedi. Karsdorp'u oynatmayı düşünmüyorum. Bu yüzden Roma'da kalması doğru değil" ifadelerini kullandı.
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