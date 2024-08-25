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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! PSG ile yine temaslar başladı...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Hasan Arat'ın ikili ilişkilerinin iyi olduğu PSG ile bu defa da sağ bek için temaslar hızlandı. İşte siyah-beyazlılar menajerler tarafından önerilen o isim ve son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:07
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! PSG ile yine temaslar başladı...

Fransız sağ bek Nordi Mukiele menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! PSG ile yine temaslar başladı...

Kartal bu öneriye henüz yanıt vermese de Başkan Hasan Arat'ın PSG ile güçlü bağlantılarından dolayı 26 yaşındaki futbolcunun Siyah beyazlı takıma katılabileceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! PSG ile yine temaslar başladı...

Yıldız oyuncunun PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

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