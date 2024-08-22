DİĞER
Muleka Al-Kholood’da
Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştı. Muleka, transfer için bugün Riyad'a gidecek. Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.